Завершилась перевірка протипожежної безпеки в Україні: коментар експерта

Експерт з питань пожежної безпеки Анатолій Рожков у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини щодо завершення великої перевірки протипожежної безпеки, які до 10 січня відбувались в Україні.

"Якщо немає грошей відремонтувати гальма в авто, хіба можна їздити? Тут проблема у відсутності системного підходу до вирішення комплексу питань. Потрібно визначити параметри мінімального комплексу захисту, які мають бути реалізовані у тих чи інших закладах. І нижче цих параметрів експлуатація закладу має бути заборонена. Згідно до Конституції України, якщо при перевірці знаходять порушення, то суд має прийняти рішення про припинення функціонування відповідного закладу", - заявив Рожков.

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