Завдяки зміні керівництва "Укртранснафта" стала прибутковою: експерт з нафтопродуктів

Експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував успіх переговорів щодо транзиту нафти територією України та підписання договору на десять років.

"Я не можу сказати, чому десять, а не п'ятнадцять років. Це два президентські терміни, скажімо так. Я хотів би звернути увагу на інше. Чим була "Укртранснафта" донедавна і чим вона стала? Я говорю про заміну керівництва. Я особисто знаю нове керівництво "Укртранснафти", це професійні люди. Завдяки їм за досить незначний проміжок часу "Укртранснафта" із умовно збиткового підприємства перетворилася на бюджетоутворююче підприємство", - заявив Косянчук.

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