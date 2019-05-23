Завдання Зеленського на перші сто днів: Obozrevatel News

Завдання Зеленського на перші сто днів

У Володимира Зеленського назвали завдання на перші сто днів президентства. За словами представника президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука, першим стоїть на порядку денному: розслідування резонансних злочинів, реформа Адміністрації президента, аудит держави та скасування недоторканності нардепів. Щодо останнього пункту багато працювати доведеться над законопроектами зі скасування недоторканності. Крім того, Адміністрація президента повинна перестати бути паралельним урядом і обмежитися лише трьома функціями. Це канцелярія, аналітичний центр, який напрацьовуватиме нові ідеї і програми, а також контроль над рішеннями президента.

ГПУ завершила розслідування

Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно двох спецпризначенців НАБУ. Восени минулого року вони влаштували бійку біля приміщення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Обом висунули підозри у захопленні автівки, перевищенні службових повноважень та діях, які загрожують життю людини. Підозрюваним загрожує до 12-ти років за гратами та конфіскація майна.

Нагадаємо, раніше керівник САП Назар Холодницький звинуватив НАБУ у спробах встановити у його відомстві апаратуру для прослуховування. Тоді співробітники Управління держохорони виявили кабель, який тягнули до САП з лікарні ОХМАТДИТ. Своєю чергою директор НАБУ Артем Ситник відкинув усі звинувачення.

День морської піхоти України

В Україні відзначають День морської піхоти. Указ про призначення такого свята рік тому підписав Петро Порошенко. Того ж дня морпіхам змінили колір беретів - з чорного на відтінок морської хвилі. Дату для свята обрали не випадково. 23 травня 1918го року гетьман Павло Скоропадський наказав сформувати такий рід військ. Нині морська піхота входить до складу ЗСУ та є передовим з'єднанням сил висадки. Бійці обороняють територію базування ВМС, острови, порти, аеродроми та інші важливі ділянки та об'єкти. Зі святом морпіхів уже привітали командувач ООС Олександр Сирський, Голова Верховної Ради Андрій Парубій, прем’єр- Володимир Гройсман, Петро Порошенко та представники командування морської піхоти.

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