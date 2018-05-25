Затулин испугался “бандеризации” русских в Украине

Первый зампред комитета по делам СНГ нелегитимной Государственной Думы России Константин Затулин заявил, что опасается "бандеризации" русских, которые живут в Украине.

Одиозный российской политик убежден, что их намеренно "обрабатывают" для борьбы с исторической родиной, которая захватила часть территорий страны их постоянного проживания. Свою прокремлевскую теорию он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".