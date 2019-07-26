Затримання російського танкера: експерт розповів про можливі наслідки

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував реакцію Москви на арешт СБУ російського танкера.

Він припустив, що справа не зайде далі політичних заяв, адже для чогось більшого, на думку Жданова, немає жодних підстав. Експерт зазначив, що Україна, крім того, має право на арешт майна РФ за невиконання нею рішення Міжнародного трибуналу з морського права. При цьому, за його словами, Україна має право проводити такий арешт за кордоном доти, доки РФ не виконає це рішення. Таким чином, на думку Жданова, Україна не порушила жодних норм міжнародного права.

Він також зазначив, що в жодному разі не можна затримувати російських моряків для обміну на українських полонених, адже в подібній ситуації Україну звинуватили б у захопленні заручників, а ця ситуація жодним чином не наближає і не віддаляє повернення українських моряків додому, адже це рішення, за словами Жданова, залежить виключно від однієї людини - Володимира Путіна.

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