Затримання архієпископа ПЦУ в Криму: деталі провокації російських силовиків

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент зазначив, що на сьогодні "поліція" Криму не надала жодного офіційного обґрунтування його затримання. За його словами, затримання відбулося на центральному автовокзалі міста Сімферополя, куди він прибув для того, аби здати квиток на нічний рейс до Ростову-на-Дону та придбати іншого квитка. Після звернення до каси, як зазначив архієпископ, касирка, забравши його паспорт, комусь подзвонила. Після посадки в авто, коли водій відійшов від транспортного засобу, до нього підійшли представники "поліції", які його і затримали.

Нагадаємо, Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент мав намір відвідати українського політв'язня Павлу Грибу у російській в'язниці у Ростові-на Дону.

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