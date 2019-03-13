Затримали бойовика: Obozrevatel News о 11:00 від 13.03.2019

Затримали бойовика

На Донбасі на одному з блок-постів затримали бойовика. Про це повідомили у штабі Операції Об`єднаних сил. Ім`я затриманого не називають. Однак уточнюють: він проходив підготовку у російському Бєлгороді, а потім вступив до лав терористів, де брав участь у боях проти української армії.

Відправили під домашній арешт

У Черкасах суд відправив під домашній арешт двох активістів Національного корпусу. Дмитра Кухарчука і Антона Братка підозрюють в організації зіткнень з поліцією 9 березня. Прокурори просили взяти обох під варту на шістдесят діб і без можливості внесення застави.

У Києві затримали ватажка міжнародного наркокартелю

Служба безпеки України спільно з поліцією Ізраїлю заблокувала діяльність найбільшої за останнє десятиліття міжнародної мережі Інтернет-торгівлі наркотиками. Ватажка картелю затримали напередодні у Києві. Той приїхав налагоджувати так звані "бізнес-зв`язків" з представниками місцевого криміналітету.

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