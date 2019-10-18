Затикають дірки у бюджеті замість формування стратегії: економіст

Економіст, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук у прямому етері ObozTV прокоментував проект держбюджету України 2020 року.

Він зазначив, що для того, щоб почути, потрібно хотіти це чути. Насправді, розгляд тої програми, яку уряд презентував ВР, показав, що занадто слухати суспільство і ВР вони не збираються, тобто щось вони собі напланували і тим шляхом ідуть.

"Чи будуть дійсно якісь дуже великі, суттєві зміни до другого читання? Безумовно вони будуть. А от на скільки суттєві? Щиро кажучи, не впевнений. Чому? Тому що, насправді, що цікавить кожного з нас, як члена суспільства? Нас цікавлять заробітні плати, яким буде рівень соціального захисту, чи будуть зменшені чи збільшені асигнування на освіту, на медицину, на соціалку взагалі, в цілому. А мене як економіста цікавить достатньо проста річ: чи буде хоч щось із боку держави зроблено для розвитку промислового сектору економіки. Тому що поки що ані згідно того першого варіанту поданого бюджету, ані згідно тої програми, яку уряд презентував, цього немає. Тобто більше займаються затиканням дірок у бюджеті, ніж питаннями стратегічного бачення", - заявив Гарбарук.

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