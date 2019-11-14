Засновник компанії Alight розповів про круті проекти, які "освітлювала" його компанія

Засновник та СЕО компанії Alight Володимир Андрусишин у прямому етері на ObozTV розповів про круті проекти. які йому вже вдалось реалізувати.

13 років тому він повірив у світло, і сьогодні Alight - найкращий світловий підрядник України з командою з 60 осіб.

В портфоліо компанії такі проекти, як Національний відбір на "Євробачення", музичний фестиваль Atlas Weekend, премія M1 Music Awards, проекти "Голос країни", "Голос. Діти", "Танці з зірками", "Ліга сміху", а також сольні концерти артистів MONATIK — "Love it ритм" і The Hardkiss — "Залізна ластівка".

Компанія Alight стала переможцем у номінації "Кращий підрядник зі світла" за версією Kyiv Music Days Awards 2019.

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