Засідання Верховної Ради: порядок денний

Кореспондентка "Студії OBOZREVATEL" Інна Мазуркевич, перебуваючи у Верховній Раді, розповіла про порядок денний українського парламенту на 6 лютого 2020 року.

"Парламент лихоманить. Тут сьогодні розглядатиметься законопроєкт про відкриття ринку землі. Саме через це вже тричі оголошували перерву на 30 хвилин. Депутати від "Батьківщини намагалися заблокувати саму президію. Їм на заваді стали провладні народні обранці. Між деякими спалахнули сутички і штовханина. На місці спікера зараз присутня Юлія Тимошенко. До профільного комітету передали більше 3 тисяч поправок, тому у Верховній Раді були розмови навіть про "земельну ніч", - розповіла кореспондентка.

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