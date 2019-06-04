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Засідання Конституційного суду: Obozrevatel News

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Засідання Конституційного суду

Конституційний Суд України в закритому режимі розглядає питання про указ президента Володимира Зеленського, яким він розпустив Верховну Раду. Рішення президента намагається у суді оскаржити група народних депутатів, вони вважають указ неконституційним. Документ підписали 62 народних обранця. Засідання Великої палати Конституційного суду розпочалося о десятій ранку. Однак остаточного рішення у цій справі сьогодні не буде. Судді обирають лише форму слухання.

Загроза повернення Росії до ПАРЄ

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи схвалив резолюцію, яка може сприяти поверненню Росії до Асамблеї. Голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар‘єв каже, йдеться про зміни щодо введення санкцій. Тепер їх запроваджувати буде важко. Але й не ліквідує повністю процедуру, як того вимагали росіяни. Протягом наступних трьох тижнів українська делегація буде намагатися переконати Асамблею не ухвалювати цю резолюцію. В інакшому разі – це призведе до повернення росіян у ПАРЄ, каже Ар‘єв.

Валерія Лутковська замінить Ірину Геращенко

Валерія Лутковська замінить Ірину Геращенко на переговорах у Тристоронній контактній групі у Мінську. Вона буде опікуватися гуманітарними питаннями. Лутковська вже була на нараді президента Володимира Зеленського та Леоніда КУчми. Останній напередодні очолив українську делегацію на переговорах. Новий раунд перемовин у Мінську має відбутися завтра. Валерія Лутковська з 2012-го по 2017-й обіймала посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Нині вона займається правозахисною діяльністю.

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