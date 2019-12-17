Зарплату можна буде отримувати на картку будь-якого банку: фінансист розповів про ризики

Фінансист Олексій Кущ у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Дениса Похили.

Він прокоментував новини про те, що українцям можуть дозволити користуватися картками будь-якого зручного для них банку для отримання заробітної платні.

"Ця новація є прогресивною, оскільки існував, так би мовити, певний вид трудового рабства, коли працівників, особливо бюджетних організацій, зобов'язували отримати картку банку, а натомість директор або керівник організації отримував певну винагороду від цього банку. З іншого боку існують ризики, які пов'язані із тим, що банківська система поки не знаходиться у такому оптимальному стані, коли мінімізують загрози від банкрутства окремих банків. Тому у даному випадку, якщо кожна людина прийматиме це ріщення на власний розсуд, треба розуміти, що людина бере на себе ризики обслуговування у тому чи іншому банку", - заявив Кущ.

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