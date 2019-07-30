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Зарплати зростають через брак робочої сили: прогнози експерта

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Економіст Віктор Скаршевський позитивно оцінив динаміку змін середньої заробітної платні в Україні.

За даними державної служби статистики у червні середня заробітна платня в Україні зросла на 5,3%, за місяць вона збільшилась на 544 грн. Найбільше в Україні за статистикою заробляють мешканці столиці - це 15 000 грн, найменші ж доходи у мешканців Чернігівської області - 8 000 грн. Також за даними Деркомстату за останні 12 місяців, тобто за рік, заробітна платня українців зросла на 18% або на 1642 грн. Експерт наголосив, що темпи інфляції знизились, а отже ціни зростають не так швидко, як раніше.

Скаршевський додав, що основна причина зростання заробітної платні - це дефіцит робочої сили в Україні, а це є тимчасовим фактором, який скоро може себе вичерпати.

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