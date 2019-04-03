Заробити на смітті

Ми викидаємо, викидаємо і викидаємо. Щодня людина залишає після себе від 1 до 1,5 кілограмів сміття на день. Щороку, за офіційними даними, українці продукують 11 млн тон сміття, це десь 300 кг на людину.

Мешканці хрущівки в столиці перетворили сортування сміття на заробіток; заохотили сортувати сміття усіх своїх сусідів. Те що інші викидають до баку, вони ретельно збирають, сортують та здають.

Вони облаштували цілий пункт прийому, а на зароблені кошти вже замовили новий дитячий майданчик, озеленили подвір'я та вирішили проблему з освітленням.

Кожна родина здатна заробити від 100 гривен на місяць на сортуванні сміття. І якщо для однієї родини це мізер, то в масштабах країни ціла економічна галузь.

Те що колись було пляшкою з допомогою сучасних технологій перетворюється на стаканчики, кришки чи колеса для іграшкових автомобілів. От тільки виробники бідкаються, сировину доводиться замовляти — за кордоном. В Україні переробляють лише 3% відходів. Ще приблизно стільки ж спалюють. А увесь інший мотлох їде на сміттєзвалище.

Вчені кажуть, Кожного дня в організм людини разом із пилом потрапляють мікрочастки пластику. Це може спровокувати астму та серцеві захворювання.

Щоб пластик розклався повністю, потрібно від 100 до 500 років. Він накопичується, через що площі звалищ постійно зростають. Через це у багатьох бідних країнах, які мають доступ до океанів, сміття скидають просто у воду. Щорічно в океанах опиняється понад вісім мільйонів тон відходів. А через тридцять років пластику у воді буде більше, ніж риби.

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