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9 лютого • оновлено в 19:08
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Запуск сервісу державних послуг онлайн "ДіЯ", є гарним початком для діджиталізації усієї країни

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Запуск сервісу державних послуг онлайн "ДіЯ", є гарним початком для діджиталізації усієї країни, - про це в ефірі програми TheGuest на OBOZTV повідомив Владислав Савченко, генеральний директор компанії "POWERCODE LLC".

За його даними з 2013 року в системі правоохоронних органів поступово з’явилось 6 млн оцифрованих водійських прав та близько 5 млн технічних паспортів. Тобто підготовчий шлях до запровадження онлайн сервісів розпочався давно, але зараз ми спостерігаємо прискорення процесів, - каже Владислав Савченко.

Також гість проекту TheGuest розповів за які здобутки потрапив в лауреати 24-ї загальнонаціональної програми "ЛЮДИНА РОКУ – 2019". Владислав Савченко претендує на звання "МЕНЕДЖЕР РОКУ"

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