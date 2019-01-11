Запоріжжя у сніговому полоні – рятувальники області надали допомогу понад півтисячі людей

Начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришева розповіла, що протягом останнього тижня рятувальники Запоріжжя звільнили зі снігового полону 316 одиниць техніки, з яких 8 карет швидкої допомоги, 673 людям була надана допомога, через що ніхто не зазнав травм та переохолодження.

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