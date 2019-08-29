Запитувати з нових депутатів будуть більше, адже кредит довіри до них вищий

Депутати нової Верховної ради чекають 13-ї години для того, щоб розпочати засідання.

"Під стінами парламенту України зібралося чимало мітингувальників, які вимагають відставки того чи іншого чиновника або високопосадовця. Усі вони очікуються від нового скликання чесності та відвертості у своєму виборі", - заявив спеціальний кореспондент OBOZREVATEL Юрій Пугач, який у ці хвилини присутній під стінами ВР.

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен, заявив, що для українців абсолютною нормою є поведінка, коли всі критикують все. Конструктивна критика, на його думку. дає можливість новим депутатам не робити помилок. Тобто, коли людина критикує, це не від того, що вона ненавидить або заздрить. Це відбувається через те, що люди не хочуть допустити помилок попередньої влади.

До нових політиків з партії "Слуга народу" значно вищий кредит довіри, але і запитувати з них будть значно більше, заявив Тизенгаузен.

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