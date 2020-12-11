Запис допиту юриста Мірошниченка, "замовленого" Микитасем

Obozrevatel Відео 16:21, 11.12.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Земляни вперше за 800 років зможуть побачити "Вифлеємську зірку"

Кіпіані показав раритетне фото пам'ятника запорізьким козакам на Кубані

В Україні знайшли фальсифікат масла і сиру: шість марок, які варто обходити стороною

Екскерівник ДФС нарахував собі надбавку в 1000%-му розмірі – Офіс генпрокурора

З'явився новий доказ катастрофи з водою в Криму