Запис прослушки полковника СБУ Нескоромного

Мирослав Семенюк Відео 13:06, 29.01.2021 Оновлено: 14:12, 29.01.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

Як насправді жили люди за часів Сталіна

Зеленський заявив, що виконав обіцянку щодо тарифів: як насправді подорожчав газ за два роки

У Дніпрі вчителька розповіла дітям про ненависть до РФ і нарвалася на цькування батьків

На канал "НАШ" відправлять перевірку через ефір із Бондаренко і слова про "злочинців" у ЗСУ

Актор Василь Лановий помер від коронавірусу