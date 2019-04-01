Заморозки вночі і +20 вдень: народний синоптик дав прогноз на квітень

Заморозки вночі і +20 вдень: народний синоптик дав прогноз на квітень150Читати матеріал російською
Народний синоптик Леонід Горбань зазначив, що найближчі 3-4 дні на Україну очікує похолодання, під час якого на півночі в ночі температура буде доходити до мінусових значень. Проте, вже після 6 квітня очікується різке підвищення температури. Тепла погода, у яку може бути зафіксовано навіть +20, протримається тиждень.
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