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Заморозки вночі і +20 вдень: народний синоптик дав прогноз на квітень

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Народний синоптик Леонід Горбань зазначив, що найближчі 3-4 дні на Україну очікує похолодання, під час якого на півночі в ночі температура буде доходити до мінусових значень. Проте, вже після 6 квітня очікується різке підвищення температури. Тепла погода, у яку може бути зафіксовано навіть +20, протримається тиждень.

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