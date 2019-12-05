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5 грудня • оновлено в 19:38
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Замок з льоду

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Крижана і сніжна архітектура - це будівництво різних композицій зі снігу та льоду.

Поширена в Росії, Канаді, Фінляндії, Швеції, Китаї та Японії. У нас це мистецтво відомо з початку 17 століття, коли імператриця Анна Іванівна видала указ про спорудження Крижаного будинку на Неві.

Замок з льоду

Замок з льоду

Скріншот з відео

Замок з льоду

Замок з льоду

Скріншот з відео

Будівельний матеріал - лід - по міцності можна порівняти з бетоном, пластичний і зручний в обробці, а кінцевий результат з підсвічуванням викликає захоплення.

Замок з льоду

Замок з льоду

Скріншот з відео

Замок з льоду

Замок з льоду

Скріншот з відео

Існує Міжнародна асоціація сніжної і льодової скульптури (International Association of Snow and Ice Sculpture), яка щорічно проводить в понад 50-ти сніжно-льодових фестивалів.

Ця вражаюча крижана скульптура була зведена на озері Саранак.

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