Замок з льоду
Крижана і сніжна архітектура - це будівництво різних композицій зі снігу та льоду.
Поширена в Росії, Канаді, Фінляндії, Швеції, Китаї та Японії. У нас це мистецтво відомо з початку 17 століття, коли імператриця Анна Іванівна видала указ про спорудження Крижаного будинку на Неві.
Замок з льоду
Скріншот з відео
Замок з льоду
Скріншот з відео
Будівельний матеріал - лід - по міцності можна порівняти з бетоном, пластичний і зручний в обробці, а кінцевий результат з підсвічуванням викликає захоплення.
Замок з льоду
Скріншот з відео
Замок з льоду
Скріншот з відео
Існує Міжнародна асоціація сніжної і льодової скульптури (International Association of Snow and Ice Sculpture), яка щорічно проводить в понад 50-ти сніжно-льодових фестивалів.
Ця вражаюча крижана скульптура була зведена на озері Саранак.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Insta OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".