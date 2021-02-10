Замах на життя президента та смертельна повінь - дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 16:30, 10.02.2021 Оновлено: 16:53, 10.02.2021

Замах на життя президента та смертельна повінь - дайджест міжнародних подій

На Гаїті провалилася спроба держперевороту та замаху на президента. Німеччина, Польща і Швеція заявили про видворення російських дипломатів у відповідь на аналогічну дію Москви, а число жертв повені, викликаної сходом льодовика в Індії, продовжує зростати.

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