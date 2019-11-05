Залучення НАБУ до атестації прокурорів – це злочин: Микола Голомша

Ексзаступник генерального прокурора України Микола Голомша у прямому етері ObozTV прокоментував новини щодо залучення НАБУ до атестації прокурорів.

"Це навіть не помилка. Я назвав би це злочином. Тому що не можна брати для оцінення роботи прокурорів підконтрольний орган. Це апріорі є перевищенням влади і є непродуманою дискримінацією прокурорів, тому що прокурори будуть узалежнені від НАБУ, будуть "строїти глазки", вибачте, для того, щоб їм поставили хорошу оцінку. Також не можна залучати іноземних спеціалістів для цього, адже вони не знають ані Конституції, ані основ нашого законодавства, ані ментальності", - заявив Голомша.

Він висловів впевненість у тому, що можна перевіряти прокурорів на поліграфі, не зважаючи на те, що він не є зареєстрованим та сертифікованим для цього засобом.

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