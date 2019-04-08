Залізний хрест Штірліца: чому герой в нацистській формі став секс-символом СРСР

1525 — володіння Тевтонського ордену перетворені на нову державу — герцогство Пруссія, яка незважаючи на те, що була протестантською державою, претендувала на те, щоб бути духовною спадкоємницею Ордену, особливо у сфері військових традицій. У 1813 році в Пруссії був установлений орден "Залізний Хрест", вид якого відображав символ Ордену. Історія Ордену викладалася в прусських школах, а Тевтонський залізних хрест лишається головною відзнакою німецьких війсклвих - незалежно від політичного режиму та урядів, які керують державою.

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