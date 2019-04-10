Залишився тиждень: українців почнуть масово штрафувати за комуналку

В Україні з 1 травня за заборгованість із комуналки штрафуватимуть в розмірі 0,01% боргу за кожен день прострочення після 20-го числа.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Нововведення передбачені законом про "Житлово-комунальні послуги". Тобто якщо заплатити на 60 днів пізніше, сума збільшиться лише на 0,6%. Наприклад, якщо ваш борг за два місяці — 4 тис. грн, розмір пені складе 14,4 грн.

"Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги і житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином", — йдеться у законі.

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