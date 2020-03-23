"Залишилося ввести цензуру": Гончаренко виступив проти режиму НС в Україні

Народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко в ефірі ObozTV жорстко розкритикував ідею чинної влади ввести надзвичайний стан в Україні.

"Я категорично проти введення надзвичайного стану в державі. Я не бачу підстав для цього і не розумію, що це дасть для боротьби з вірусом. Вірус злякається і піде з України? Ні", - зазначив нардеп.

За його словами, багато речей, які входять в поняття надзвичайного стану, вже введені в Україні.

"Залишилося ввести цензуру. А якщо мета маленьку диктатуру оголосити - я проти цього. Тим більше, надзвичайний стан боляче вдарить по економіці України", - додав Гончаренко.

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