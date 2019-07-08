''Залишається тільки пряма дія: потрібно йти і відключати від кнопки ці канали'' – нардеп про телемости з Росією

Народний депутат, представник комітету з питань національної безпеки і оборони Юрій Береза зазначив, що готовий особисто, власноруч зупинити трансляцію російської пропаганди для українців.

За його словами, перші питання, які потрібно ставити з приводу можливості підняття цього питання, це Верховна Рада, уряд і попередній президент України. На його переконання, Україна не змогла закрити пропагандистські канали або канали, які беруть участь в інформаційній інтервенції проти України.

Другий момент, який унеможливлює проведення такого телемосту, він проілюстрував історичним прикладом часів ІІ світової війни, а саме, після анексії гітлерівською Німеччиною Судет. Він запропонував уявити, як за таких обставин міг би відбутися спільний теле або радіоефір мыж Німеччникою і Чехословаччиною? І нинішню ситуацію між Росією і Україною він назвав - аналогічною.

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