Закупівля газу в Росії

Obozrevatel Відео 08:30, 17.01.2021

В.о.міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував закуповувати газ в Росії, але (нібито) не в "Газпрома".

Ми запитали в українців, що вони думають про таку ініціативу і про самого Вітренка

Нагадаємо, Росія 7 рік воює з Україною

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