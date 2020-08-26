Говорили про переговори з маріонетками РФ і "синхронізації", – нардеп про закриту зустріч з Кравчуком

На закритій зустрічі членів Комітету з питань організації держаної влади з представниками Тристоронньої контактної групи обговорювався лист-звернення голови української делегації ТКГ Леоніда Кравчука, адресований до комітету, а також "синхронізація" позицій.

Про це під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Віталій Безгин. "Переважну більшість часу майже двогодинної зустрічі ми спілкувалися безпосередньо про сам мінський процес", – уточнив він.

За словами нардепа, від ТКГ в зустрічі взяли участь Леонід Кравчук, віце-прем’єр Олексій Резніков, журналіст Денис Казанський.

Безгин пояснив, чому зустріч відбулась в закритому режимі. "Ми говорили про переговорний процес з маріонетками Російської Федерації. Не думаю, що це речі, які варто обговорювати на широкий загал", – зауважив він.

"Ми зрозуміли, що в нас немає достатнього діалогу між представниками ТКГ, зокрема, паном Кравчуком, і представниками профільного комітету. Весь діалог відбувався у плані перепасовки в ЗМІ. Чудово, що діалог відбувся. Ми намагалися синхронізувати позиції, оскільки будь-яка переговорна позиція має бути підкріплена чи не підкріплена позицією парламенту", – наголосив нардеп.

Відповідаючи на запитання, чи можна сказати, що Леонід Кравчук "вже в процесі", Безгин сказав: "Так, з точки зору політичної дипломатії, але з точки зору досконалого розуміння процесу ще ні".

Як писав OBOZREVATEL, у Верховній Раді України 26 серпня зібрали засідання комітету з питань організації державної влади за участю Леоніда Кравчука. Нардепи від "Слуги народу" поділилися подробицями бесіди. Сам Кравчук заявив, що задоволений зустріччю.