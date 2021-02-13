Закриття кордонів та відмова приймати етап Кубку світу з біатлону – коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 12:00, 13.02.2021 Оновлено: 14:06, 13.02.2021

Obozrevatel продовжує відстежувати те, як світ бореться з пандемією коронавірусу.

Прем’єр-міністр Чехії назвав умову використання російської вакцини.

Латвія закрила кордони для низки країн через пандемію.

Литва тим часом послаблює карантинні обмеження, а Норвегія відмовилася приймати етап Кубку світу з біатлону.

Більше про це – дивіться в коронавірусному огляді.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Бій Усик – Джойс: букмекери назвали переможця за титул тимчасового чемпіона світу

У каналів Медведчука забрали акредитацію на роботу в Раді

На Донбас стягнули десятки "Градів" і танків збройних формувань РФ – звіт СММ ОБСЄ

Зеленський із дружиною на 14 лютого відправляться в Арабські Емірати

Киянка врятувала чоловіка, якого отруїли і кинули в сніг помирати: історія простого подвигу