Закриття гральних закладів: прогнози експертки

Віце-президент Асоціації платників податків Олена Хотенко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" В'ячеслава Буткалюка і Дениса Похили.

Вона прокоментувала закриття гральних закладів в Україні та кроки нової влади щодо легалізації грального бізнесу.

"Те, що відбувалось в Україні із гральним бізнесом, - це дійсно була якась вакханалія, тому що під видом діяльності державної лотереї існували гральні заклади. І дійсно були намагання і уряду, і депутатських груп зареєструвати та прийняти законопроекти, які би взяли під контроль діяльність грального бізнесу. Гральний бізнес не може бути закритий взагалі, і я переконана, що зараз це тимчасові заходи, результатом яких стане те, що держава візьме гральний бізнес під свій контроль", - заявила Хотенко.

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