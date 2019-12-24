Законопроєкт Зеленського про децентралізацію на 90% повторює варіант Порошенка: Микола Томенко

Лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував закон про децентралізацію в Україні, та чим він відрізняється від попереднього законопроекту Порошенка.

"Тут є норма, що правовий статус адміністративних одиниць може визначатись окремим законом. Є небезпеки, оскільки такий закон вже є, він прийнятий. Але тут є термін дії, і цей закон фактично не виконується. Тому це не так погано, як зміни до Конституції, наприклад", - заявив лідер партії "Рідна країна".

За словами політика, це на 90% той самий текст, який голосувався ще за часів Порошенка.

Томенко також навів конкретні відмінності між проєком Порошенка та законопроєктом про децентралізацію, який прийнятий і діє зараз.

"І перший, і другий варіанти далекі від ідеалу. Цей проєкт потрібно допрацювати", - додав Томенко.

Він також прокоментував звільнення голів двох голів ОДА. На думку Миколи Томенка причиною можуть слугувати провальні результати місцевих виборів. Він вважає, що Зеленському могли підказати модель керування, яка користується високим рейтингом в Україні.

"Лукашенко напопулярніший лідер серед презедентів інших країн, і для України це може бути небезпечним", - зазначив Томенко

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