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15 листопада • оновлено в 13:06
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Законопроект про заборону виробництва з хутра тварин: коментарі експертки

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Експертка із раціонального споживання Юлія Шмакова у прямому етері на ObozTV прокоментувала заяви щодо прийняття законопроекту про відмову від виробництва хутра.

"Це питання не просте, адже стереотип такий, що саме дружини депутатів є найбільшими споживачами хутряних виробів. Зараз на них є дуже багато поглядів суспільства, яке чекає таких рішень. І тепер є законопроект, який передбачає що зробити з тваринами, що зробити зі співробітниками, тому є перехідний період у шість років. Також пропонується 29 числа піти під парламент, щоб показати скільки людей схвильовані цим питанням в Україні. Я думаю, що людей збереться дуже багато, адже у Києві зараз дуже багато маршів на підтримку тварин", - заявила Шмакова.

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