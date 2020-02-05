Законопроєкт про скорочення кількості депутатів не проголосують: прогноз Миколи Томенка

Лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого "Підсумків" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував новини щодо скорочення кількості депутатів до 300 осіб.

"Я даю 99% , що обіцянка "Слуги народу" про 300 депутатів не буде виконана. Якщо попередньо цей законопроект проголосувало всього 236 депутатів, то я, як досвідчений парламентарій, передбачаю, що закон не буде прийнятий. Навіть не вся монобільшість проголосувала за цей законопроєкт. "За" проголосувала вся партія Медведчука і лише частина "Слуги народу", - заявив Томенко.

Політик зазначив, що, в цілому, має позитивний настрій із приводу чотирьох законорпроєктів, які зараз обговорюються у Верховній Раді.

"Я можливо когось здивую зараз, але я є прихильником "300 депутатів". Багато хто говорить про те, що це кінець українського парламенту. А я вважаю, що необхідні комплексні реформи парламенту. Якщо у нас буде 300 депутатів, то фактично, ми вийдемо на пропорції Німеччини, це не так вже і погано", - заявив Томенко.

Він також передбачає, що в парламенті можуть з'явитися депутати із подвійним громадянством.

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