Законодавчі акти перевіряються на інклюзивність: спеціаліст національної асамблеї

Головний фахівець національної асамблеї людей з інвалідністю Олег Полозюк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував відзначання Міжнародного дня людей з інвалідністю та чи відчуває він на собі зміни для людей з інвалідністю, які відбуваються в Україні протягом останніх років.

"Я відчуваю на собі зміни, тому що я з цією проблемою живу вже 36 років. В наслідок спортивної травми я користуюсь кріслом колісним як основним засобом пересування. Не стільки в цей день заходи потрібно проводити, скільки в цей день потрібно звітуватися, що саме зроблено протягом року у цій тематиці. Я як працівник національної асамблеї можу сказати, що ми беремо участь у розробці будівельних норм, у експертизі законодавчих актів, які до нас надходять, щоб враховувалася проблематика людей з інвалідністю. От зараз, наприклад, я зайшов до вашої студії без перешкод, і я не відчув себе людиною з інвалідністю, це говорить про те, що ваша студія інклюзивна, тобто мені не знадобилась нічия допомога, щоб потрапити до цієї студії. От до такого стану нашої інфраструктури ми і прагнемо", - заявив Полозюк.

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