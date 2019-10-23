Закони про амністію на Донбасі: коментарі юристки

Адвокаційна менеджерка з Центру прав людини ZMINA Олена Луньова у прямому етері ObozTV прокоментувала перебіг амністій для жителів окупованих територій, які співпрацюють із терористами.

Вона заявила, що закони про амністію оголошуються щороку. Вони звільняють людей, які не вчиняли тяжких злочинів і які відсиділи частину цього строку.

"Дуже багато залежить від того, як комунікувати суспільство тим, що приймається. Чим глибше ми на різних майданчиках обговоримо те, як держава бачить амністію та інші питання - а ці питання будуть, і вони будуть розділяти суспільство, а нам не потрібен новий розкол. Медики та вчителі, наприклад, не мають бути покарані, якщо вони не пропагували війну", - заявила Луньова.

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