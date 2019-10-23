Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 13:33
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Закони про амністію на Донбасі: коментарі юристки

25 Читати матеріал російською

Адвокаційна менеджерка з Центру прав людини ZMINA Олена Луньова у прямому етері ObozTV прокоментувала перебіг амністій для жителів окупованих територій, які співпрацюють із терористами.

Вона заявила, що закони про амністію оголошуються щороку. Вони звільняють людей, які не вчиняли тяжких злочинів і які відсиділи частину цього строку.

"Дуже багато залежить від того, як комунікувати суспільство тим, що приймається. Чим глибше ми на різних майданчиках обговоримо те, як держава бачить амністію та інші питання - а ці питання будуть, і вони будуть розділяти суспільство, а нам не потрібен новий розкол. Медики та вчителі, наприклад, не мають бути покарані, якщо вони не пропагували війну", - заявила Луньова.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
 Альона Луньова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини