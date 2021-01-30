Закон про референдум

Obozrevatel Відео 08:30, 30.01.2021

ВР підтримала у другому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум від Володимира Зеленського. Він передбачає можливість електронного голосування.

Які це матиме наслідки і чи не станеться з результатами те саме, що відбулось з президентським опитуванням під час виборів - ми запитали в українців. Цікаво, чи пан президент знає, що більшість людей хвилює питання, де взяти кошти на оплату послуг ЖК чи купівлю ліків...

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