Закон про недоторканість та імпічмент президента розглянуть наступного тижня

Недоторканість президента депутати розглядатимуть наступного тижня. Про це повідомив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Давід Арахамія запевнив, що в Раді знайдеться достатньо голосів, аби позбавити главу держави імунітету. Президент України Володимир Зеленський підтримує таку ініціативу. Раніше він також він подав до парламенту законопроект про імпічмент. Втім, на першому засіданні депутати його так і не розглянули. Загалом депутати від партії "Слуга народу" збираються розглянути близько півтисячі проектів цьогоріч, після цього ж вони готові знизити темп.

Лідер фракції "Слуга народу" Давід Арахамія зазначив, що ініціатив дуже багато.

"Їх дійсно дуже багато, доведеться працювати в комітетах днями і ночами, але вони повинні це робити. Так має працювати верховна Рада", - заявив він.

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