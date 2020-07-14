Закон про мову: влада робить помилку - В’ятрович

13 липня на Погоджувальній Раді очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував розглянути цього тижня законопроєкт Максима Бужанського про скасування обов’язкового вивчення 80% предметів у школах українською мовою. Голова Верховної Ради Разумков підтримав цю пропозицію.

"Це велика помилка влади – черговий раз намагатися щось зробити з законом про мову. Це те, що явно не піде їй на користь. Я передбачаю, що в подальшому такі ініціативи пана Бужанського приведуть його до іншого "любителя" української мови – пана Вадима Колесніченка", – заявив в ефірі телеканалу Obozrevatel TV народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович.

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