Як процвітають старі схеми на українській митниці: викривальне відео

Деталі розслідування OBOZREVATEL в матеріалі За лаштунками української митниці: хто і як керує ДМС насправді.

Як вдалося дізнатися OBOZREVATEL, щорічно через масові корупційні схеми на митниці держава недоотримує мільярди гривень. Були б ці гроші в бюджеті – сотні людей, можливо, не вмерли б від важких захворювань, так і не дочекавшись дорогих ліків, передбачених державними програмами. Українські лікарі, ймовірно, були б забезпечені засобами захисту, а лікарні отримали б достатню кількість тестів для визначення COVID-19 і ШВЛами. Ці гроші могли бути спрямовані на забезпечення та вдосконалення армії, на виплати допомог і пенсій, на будівництво доріг і шкіл...

Замість цього вони осідають в кишенях нечистих на руку чиновників, витрачаються на покупку нерухомості, елітні автомобілі та інші атрибути красивого життя.

Старі-нові схеми на українській митниці

Уявіть собі ситуацію. В Україну ввозиться партія китайських робочих рукавиць двох видів: дешеві гумові та дорожчі трикотажні. При цьому ціна перших – в 6 разів менша, ніж ціна других, та й мито платити імпортеру за них потрібно різне (5% за дешевший товар і 8% - за той, що подорожче).

Всього в контейнері везуть 891 тисячу пар цих самих рукавичок. При цьому більшу частину вантажу складають рукавички дорожчі, їх в контейнері – 829 тисяч пар, тоді як дешевих – всього 62 тисячі. Загальна вартість вмісту контейнера – 136 тисяч доларів. А митних платежів імпортер повинен заплатити понад 40 тисяч доларів. Ці гроші підуть до державного бюджету.

Точніше, пішли б – якби на українській митниці не працювали справжні "чарівники".

На етапі оформлення з цим конкретним вантажем відбуваються кілька трансформацій. Зменшується кількість одиниць товару – на 364 тисячі пар. Змінюється також співвідношення дорогих і дешевих рукавичок: якщо раніше воно становило 828 тис. до 62 тис., то при оформленні змінилося на 464 тис. до 182 тис. Загальна вага вмісту контейнера також зменшується на 425 кг. А різниця в ціні між двома видами рукавичок знижується до 1 до 3-х.

Ці нехитрі маніпуляції дозволили на одному лише контейнері знизити митний платіж на 17 тисяч доларів – практично вполовину.