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Зайва хромосома не допомагає: росіян косить страшна генетична хвороба

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Фахівці російського Медико-генетичного наукового центру виявили в РФ рідкісну спадкову хворобу, яка раніше не зустрічалася. Синдром Елерса-Данло, половина пацієнтів по всьому світу – росіяни, викликає захворювання сполучної тканини. До його ознак відносять виражену гипермобильность суглобів, тендітну і гіперрастяжімой шкіру, важку м'язову гіпотонію.

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