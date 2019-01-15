Зайва хромосома не допомагає: росіян косить страшна генетична хвороба

Зайва хромосома не допомагає: росіян косить страшна генетична хвороба128Читати матеріал російською
Фахівці російського Медико-генетичного наукового центру виявили в РФ рідкісну спадкову хворобу, яка раніше не зустрічалася. Синдром Елерса-Данло, половина пацієнтів по всьому світу – росіяни, викликає захворювання сполучної тканини. До його ознак відносять виражену гипермобильность суглобів, тендітну і гіперрастяжімой шкіру, важку м'язову гіпотонію.
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