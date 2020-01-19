ЗАХОДИ З ВШАНУВАННЯ ТРАГІЧНО ЗАГИБЛИХ УКРАЇНЦІВ У ТЕГЕРАНІ
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В аеропорту "Бориспіль" українці попрощались із загиблими в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані.
Літак з тілами прибув у Бориспіль близько 11:00, згодом одинадцять закритих трун, накритих державними прапорами перевезли у термінал "В". Жалобний кортеж зустріли родичі, близькі знайомі колеги, пілоти.
Прощання тривало з 13:00 до 19:00. Окрім колег та близьких, тисячі українців вшанували пам'ять екіпажу та пасажирів рейсу PS 572 "Тегеран – Київ"
Літак з тілами зустрічали президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, представники Офісу Президента, уряду, керівництво компанії МАУ.
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