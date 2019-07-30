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Захист персональних даних за стандартами 1994 року: експерт попереджає

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Голова ГО "Рада інформаційної безпеки та кібернитичного захисту України" Еліна Шнурко-Табакова прокоментувала наказ президента про запровадження єдиного порталу електронних послуг.

Вона наголосила, що перед тим, як говорити про використання єдиного електронного реєстру, важливо з'ясувати, які саме документи є актуальними та необхідними. Вона додала, що є великий пласт документів на регіональному рівні, формат яких не є уніфікованим і використовувати такі документи в єдиному електронному порталі просто неможливо.

Шнурко-Табакова наголосила, що, окрім того, у теперішньому законодавчому полі в Україні неможливо захистити персональні дані та інформацію громадян. Вона додала, що зараз в Україні інформаційний захист відбувається за стандартами 1994 року. Тому, на думку експерта, перед запровадженням подібних технологій потрібно підготувати необхідну законодавчу базу.

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Елліна Шнурко-Табакова
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