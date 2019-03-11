Захід не допоможе: експерт дав прогноз, чого чекати від Європи в разі агресії Росії

Воєнний експерт Юрій Кочевенко зазначив, що жодна з країн, які в Україні зазвичай називають "західними союзниками", не взяла на себе зобов'язання, в разі повномасштабної агресії Росії, військовим чином втрутитись у війну на боці України.

За його словами, до Києва доходять лише умовні обіцянки, які не підкріплені жодним конкретним договором або домовленістю. І за негативного розвитку подій він прогнозує чергове висловлення занепокоєння та санкції проти Росії з боку країн заходу, що, за його словами, в разі захоплення росіянами Києва, Україні не дуже допоможе.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram