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Захід був проти телефонної розмови Зеленського з Путіним

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Міжнародні партнери України були проти того, щоб президент Володимир Зеленський особисто спілкувався з главою РФ Володимиром Путіним.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі "Зе! Президент".

"Усі партнери України були навіть проти того, щоб я подзвонив Путіну. Вирішив подзвонити, тому що це питання наших громадян. Ми маємо дякувати всім за підтримку, але повинні мати свою думку. Зателефонував Путіну, всі мене лякали цією розмовою, але говорив я щодо наших людей. Чого боятись, якщо правда на твоєму боці?" — заявив Зеленський.

За його словами, Путін запропонував обговорити обмін "усіх на всіх", проте Зеленський вказав йому на ключову проблему — список полонених української сторони не збігається з тим, який є у "Л/ДНР".

"Давайте спочатку повернемо всіх тих, хто в Росії, в Криму. І почнемо з моряків. Це нормальний крок для повернення діалогу і потужний крок для того, щоб припинити війну", — додав він.

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