Захарова знову взялася вчити Зеленського

Захарова знову взялася вчити Зеленського191 Читати матеріал російською
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова знову почала критикувати президента України Володимира Зеленського за його пост про неможливість повернення країни-агресора в "Велику вісімку" до деокупацію Криму і Донбасу.
На цей раз їдкими репліками скандальна російська дипломат вибухнула в прямому ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".
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