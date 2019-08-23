Захарова знову взялася вчити Зеленського

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова знову почала критикувати президента України Володимира Зеленського за його пост про неможливість повернення країни-агресора в "Велику вісімку" до деокупацію Криму і Донбасу.

На цей раз їдкими репліками скандальна російська дипломат вибухнула в прямому ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

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