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Захарова знову взялася вчити Зеленського

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Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова знову почала критикувати президента України Володимира Зеленського за його пост про неможливість повернення країни-агресора в "Велику вісімку" до деокупацію Криму і Донбасу.

На цей раз їдкими репліками скандальна російська дипломат вибухнула в прямому ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

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