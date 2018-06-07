Захарченко пригрозил Украине повторением Иловайска

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что в случае наступления Вооруженных сил Украины на Донбассе их ждет повторение Иловайского и Дебальцевского котлов.

Преступник добавил, что к такому сценарию якобы готовятся не только его приспешники, но и обычные жители временно оккупированных регионов. Громкую угрозу он озвучил во время прямого включения по скайпу в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".