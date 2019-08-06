Загострення воєнних дій: скупчення російської техніки на кордоні

Четверо українських військових загинуло на Донбасі від початку доби.

Бойовики майже годину обстрілювали позиції українців поблизу села Богданівка. З 21 липня з моменту введення режиму припинення вогню спостерігачі зафіксували 75 порушень з боку бойовиків. Ветеран АТО Мирослав Гай розповів, чи варто чекати більшого напруження на лінії розмежування.

Експерт наголосив, що Російська Федерація завжди використовувала перемир'я виключно для передислокації своєї бойової техніки та поліпшення своїх позицій. Він нагадав, що ще не було жодного режиму тиші, який би не порушувався бойовиками. За словами Гайя, міжнародні спостерігачі вже зафіксували, як бойовики розміщували систему залпового вогню, артилерійські системи та важке озброєння.

Ветеран заявив, що нещодавно були опублікавоні результати розслідування, де за допомогою соцмереж вдалось зафіксувати факти скупчення російської воєнної техніки в районі Ростову-на-Дону. Він зазначив, що подібні речі можуть робитись виключно для ведення воєнної операції та розширення бойових дій.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся