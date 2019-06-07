Загострення в зоні ООС – двоє загиблих: Obozrevatel News

Загострення в зоні ООС: двоє загиблих

Загострення на фронті. Вночі бойовики, атакували підрозділи ООС у районі населеного пункту Новолуганське з артилерії. Внаслідок обстрілів загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Вісім – зазнали поранень різного ступеня важкості. Українським армійцям довелось відкривати вогонь у відповідь, для того щоб знищити вогневі точки противника. Ще двоє бійців були поранені минулої доби. Ворог бив зі зброї забороненого мінськими угодами калібру.

У Зеленського пояснили заяви після Мінська

Заборони стріляти для військових не буде, а для зняття блокади Донбасу треба виконати певні умови. Про це під час спільного брифінгу з керівником української делегації у Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою наголосила прес-секретарка президента України Юлія Мендель. Мовляв, Кучма ніколи не стверджував, що українським військовим не можна відкривати вогонь у відповідь. Це фраза, вирвана з контексту. Припинити вогонь, за Мінськими домовленостями, мають обидві сторони, наголосила Мендель.

Своєю чергою Леонід Кучма каже, що узгодженого режиму припинення вогню на Донбасі досі не дотримувалися. Але зараз про це потрібно домовитися. Також він згадав і про зняття торгівельної блокади. Кучма пояснив, що обмеження знімуть лише у відповідь на поступове повернення всіх підприємств в українське правове поле. Принципова позиція України, каже Кучма, полягає в тому, що всі дії з урегулювання ситуації на Донбасі мають бути взаємними, двосторонніми й повністю відповідати українському законодавству.

Справа Гандзюк: суд виніс вирок

Це була вистава з наперед визначеними ролями. Так батько херсонської активістки Катерини Гандзюк - Віктор назвав судове засідання над вбивцями його доньки. Чоловіка обурив термін, що дали за замовне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Вирок обвинуваченим у справі Гандзюк напередодні виніс Покровський райсуд Дніпропетровщини. Координатора нападу на громадську активістку Сергія Торбіна засудили до ШЕСТИ з половиною років позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до ШЕСТИ років в'язниці. Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення, а Віктор Горбунов – 3 роки. Обвинувачених зобов’язали сплатити 50 тисяч гривень грн на покриття судових витрат. Вирок протягом 30 днів засуджені можуть оскаржити.

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