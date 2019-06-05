Загострення на Сході України пов'язане із заявами Зеленського в Брюсселі: експерт пояснив взаємозв'язок

Військовий експерт, ветеран розвідки Василь Богдан зазначив, що причиною ескалації на фронті, яка призвела до загибелі трьох військових, стала заява президента України Володимира Зеленського в Брюсселі про незмінність євроатлантичного курсу України, яка не відповідає інтересам Москви.

За його словами, президент Росії Володимир Путін намагається тиснути силовими методами на нове керівництво країни для того, аби змусити українську сторону піти на односторонні поступки в інтересах РФ. Другим мотивом він вважає бажання випробувати на міцність нову владу і нового президента в тому, наскільки далеко можна піти, де ця червона межа, яку Україна не перетне.

Тому, на його думку, зараз складно передбачати, наскільки успішними можуть бути переговори у Мінську, де основними питаннями залишається обмін військовополоненими і стале припинення вогню. Але те, що ми зараз спостерігаємо на східному фронті, за словами експерта, це просто спроба тиснути, зокрема, на роботу цієї тристоронньої контактної групи в контексті інтересів України.

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